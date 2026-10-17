Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 17/10, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 650 m³ đất, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm. Để phục vụ công tác đào và vận chuyển đất, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải có trọng tải 3,5 tấn.

Đáng chú ý, trong ngày 17/10, các lực lượng phát hiện, quy tập thêm 13 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật kèm theo.

Quy tập thêm 13 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Tính từ ngày 15/10 đến hết ngày 17/10, đợt tìm kiếm thứ hai tại Khu B đã ghi nhận 33 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó có 11 bộ kèm di vật.

Trước đó, ở đợt tìm kiếm thứ nhất, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Như vậy, từ ngày 23/6 đến hết ngày 17/10/2026, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 764, trong đó có 318 bộ kèm di vật.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai.

Trong tổng số này, 731 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ; 33 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai.

Hoạt động này thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội và gia đình.