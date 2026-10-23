Quy tập thêm 12 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày, các lực lượng đã xử lý hơn 600 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Các thiết bị máy móc tham gia mở rộng khu vực tìm kiếm.

Tính đến hết ngày 23/10, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đợt 1, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Trong đợt 2, từ ngày 15/10 đến ngày 23/10, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B, phát hiện thêm 91 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó có 22 bộ kèm di vật.

Các hài cốt liệt sĩ sau khi tìm thấy được đưa về khu vực lấy mẫu và lưu mẫu.

Như vậy, từ ngày 23/6 đến hết ngày 23/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 822 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 329 bộ có di vật kèm theo. Cụ thể, có 789 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.