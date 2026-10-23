Quy tập thêm 12 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Như vậy trong đợt 2, lũy kế từ ngày 15 đến 23-10, lực lượng chức năng đã phát hiện, tìm kiếm, quy tập được 91 bộ HCLS đơn (có 17 bộ có di vật kèm theo). Tính từ ngày 23-6 đến hết ngày 23-10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 822 hài cốt liệt sĩ (329 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 600 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dưới đây là một số hình ảnh lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng:

Lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng