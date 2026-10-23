Quy tập thêm 12 bộ hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 23/10, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B, đồng thời huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải trọng tải 3,5 tấn để phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập thêm 12 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 1 bộ di vật kèm theo.

Thêm 12 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng trong ngày 23/10.

Tính từ ngày 15/10 đến hết ngày 23/10, đợt 2 đã quy tập được 91 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó 22 bộ có di vật đi kèm.

Trước đó, trong đợt 1 bắt đầu từ ngày 23/6, TP.HCM đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Như vậy, sau 4 tháng triển khai công tác tìm kiếm, tính đến hết ngày 23/10, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 822 bộ, trong đó 329 bộ có di vật kèm theo.

Thêm 12 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã quy tập 789 bộ hài cốt liệt sĩ đơn lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể. Trong đó, khu A có 2 vị trí mộ tập thể, khu B có 6 vị trí.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập vẫn đang được khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.