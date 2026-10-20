Quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều ngày 20.10, thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, trong ngày các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B với khối lượng đất xử lý hơn 550m³.

Ngày 20.10, các lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 03 máy cuốc, 01 xe ben và 02 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào và vận chuyển đất.

Kết quả riêng trong ngày 20.10, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm đã phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại khu B. Lũy kế thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm trong đợt 2 (từ ngày 15.10) đến hết ngày hôm nay, các lực lượng đã quy tập được 58 bộ hài cốt liệt sĩ đơn và nhiều di vật kèm theo.

Kết quả tìm kiếm ngày 20.10, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ

Trước đó, triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 1 (từ ngày 23.6), TP.HCM đã quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Như vậy, tính tổng kết quả tìm kiếm từ ngày 23.6 đến hết ngày 20.10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 789 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 322 bộ có di vật kèm theo.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao

Trong đó, 756 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 08 vị trí mộ tập thể, gồm 02 vị trí mộ tập thể tại khu A và 06 vị trí mộ tập thể tại khu B.

Lực lượng làm nhiệm vụ cẩn trọng, tỉ mỉ, không để sót hài cốt liệt sĩ nào nằm lại

Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.