Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 21/10, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620 m³ đất, huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng.

Qua đợt tìm kiếm thứ hai, triển khai từ ngày 15/10, đến hết ngày 21/10, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 69 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 17 bộ có di vật kèm theo. Riêng ngày 21/10, tìm kiếm thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật.

Trước đó, trong đợt tìm kiếm thứ nhất, lực lượng chức năng đã quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 324 bộ hài cốt kèm di vật.

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Trong tổng số này, có 767 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai, thể hiện sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.