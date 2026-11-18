Như vậy, từ ngày 23/6 đến hết ngày 18/11/2026, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực này đã nâng lên 1.037 bộ, trong đó có 378 bộ kèm di vật.

Lực lượng tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày 18/11, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Khối lượng đất được xử lý trong ngày hơn 630 m³. Để phục vụ công tác tìm kiếm, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải trọng 3,5 tấn tham gia đào, vận chuyển đất.

Công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đó, đợt 1 đã tìm kiếm, quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Đến tận nhà lấy mẫu ADN, nối dài hành trình tìm liệt sĩ

Trong đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính (từ ngày 12 đến 17/11/2026), Công an TP Hồ Chí Minh đã triển khai các tổ công tác lưu động đến tận nhà lấy mẫu cho những thân nhân tuổi cao, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn.

Đối với đợt 2, từ ngày 15/10 đến hết ngày 18/11, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 306 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 71 bộ kèm di vật. Riêng trong ngày 18/11, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 5 bộ kèm di vật.

Ngày 18/11, lực lượng phát hiện thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Tính chung từ ngày 23/6 đến hết ngày 18/11/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 1.037 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong số này, có 1.004 bộ được tìm thấy riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.