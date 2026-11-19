Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 19/11/2026, các lực lượng đã quy tập được 1.047 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Lực lượng tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, ngày 19/11, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Trong ngày, các lực lượng đã xử lý hơn 630 m³ đất. Để phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn.

Máy móc thiết bị tham gia công tác đào, vận chuyển đất.

Tính đến hết ngày 19/11, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Đợt 1, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Đợt 2, từ ngày 15/10 đến ngày 19/11, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B và đã phát hiện, quy tập 316 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 72 bộ có di vật. Riêng ngày 19/11, phát hiện thêm 10 bộ, có 1 bộ kèm di vật.

Ngày 19/11, lực lượng tìm kiếm phát hiện, quy tập thêm 10 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 1 bộ kèm di vật.

Như vậy, lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 19/11/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 1.047 hài cốt liệt sĩ, trong đó 379 bộ có di vật. Có 1.014 hài cốt được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Trong sáng 19/11, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cũng đã phối hợp với các nhà khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và đại diện Quỹ Thiện Tâm đưa 3 máy radar xuyên đất (GPR), trong đó có 2 thiết bị mới được tiếp nhận, khảo sát tại Công viên Lê Thị Riêng nhằm hỗ trợ xác định các dấu hiệu bất thường dưới lòng đất, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Những vị trí bất thường được đánh dấu để phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá và xác định phương án tìm kiếm tiếp theo.

Các thiết bị sử dụng công nghệ radar xuyên đất, phát sóng điện từ xuống lòng đất và thu tín hiệu phản xạ để khảo sát cấu trúc địa chất, phát hiện những dấu hiệu bất thường dưới bề mặt. Trong đó, máy Opera XR của hãng IDS GeoRadar (Italy) sử dụng hai tần số trung tâm 200 MHz và 900 MHz, có trọng lượng khoảng 20 kg, thiết kế gấp gọn, hỗ trợ hiển thị dữ liệu theo thời gian thực, đánh dấu vị trí khảo sát và lập báo cáo tại hiện trường.

Dùng máy radar dò tìm dấu hiệu bất thường tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 19/11, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các nhà khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và đại diện Quỹ Thiện Tâm đưa 3 máy radar xuyên đất (GPR), trong đó có 2 thiết bị mới được tiếp nhận, đến khảo sát tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trong quá trình khảo sát khu vực phía sau Nhà truyền thống tại Công viên Lê Thị Riêng, các máy radar ghi nhận nhiều dấu hiệu bất thường dưới bề mặt. Những vị trí này được đánh dấu để phục vụ kiểm tra, đánh giá và xác định phương án tìm kiếm tiếp theo.

Bà Phùng Thị Mỹ Lệ, đại diện Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) khu vực miền Nam, cho biết 2 máy radar thế hệ mới được đưa vào khảo sát bước đầu cho thấy hiệu quả, giúp hình ảnh các dấu hiệu bất thường dưới lòng đất hiển thị trực quan, rõ nét trên màn hình, không cần đưa dữ liệu về xử lý như trước.

Khảo sát radar xuyên đất, mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo bà Phùng Thị Mỹ Lệ, các thiết bị có khả năng khảo sát ở độ sâu từ 8 - 11 m, sử dụng các tần số 200, 400 và 600 MHz, hỗ trợ mở rộng phạm vi và tăng độ chi tiết trong quá trình dò tìm. Qua khảo sát tuyến đường dài khoảng 80 m phía sau Nhà truyền thống, các máy radar ghi nhận nhiều dấu hiệu bất thường; kết quả giữa các thiết bị có sự tương đồng, trong đó máy mới cho hình ảnh rõ nét hơn, thuận lợi cho việc nhận diện, đánh dấu các khu vực cần tiếp tục kiểm tra.

Các dấu hiệu ghi nhận bằng radar sẽ được đối chiếu, đánh giá trong quá trình triển khai thực địa để xác định cụ thể. Việc ứng dụng công nghệ này được kỳ vọng góp phần hỗ trợ lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ xác định các khu vực cần ưu tiên kiểm tra, đào tìm.