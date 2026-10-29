Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

TP Hồ Chí Minh đã quy tập 862 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày 29/10, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, xử lý hơn 600 m³ đất. Để phục vụ công tác tìm kiếm, đơn vị huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn để đào, vận chuyển đất.

Máy cuốc phục vụ đào, vận chuyển đất.

Tính từ ngày 15/10 đến hết ngày 29/10, trong đợt tìm kiếm thứ hai, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 131 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 26 bộ có di vật kèm theo.

Lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trước đó, trong đợt tìm kiếm thứ nhất, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Như vậy, từ ngày 23/6 đến hết ngày 29/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 862 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 333 bộ có di vật kèm theo. Trong tổng số hài cốt được quy tập, có 829 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Tính từ ngày 15/10 đến hết ngày 29/10, đã quy tập 131 hài cốt liệt sĩ trong đợt tìm kiếm thứ hai tại Công viên Lê Thị Riêng.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai nhằm tìm kiếm, đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình liệt sĩ.