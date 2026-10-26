Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 26/10, các lực lượng Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

Ngày 26/10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ trong đó 1 bộ có di vật kèm theo. Tính riêng Đợt 2, từ ngày 15/10 đến ngày 26/10, lực lượng chức năng đã phát hiện, tìm kiếm quy tập được 111 bộ hài cốt liệt sĩ đơn (có 26 bộ có di vật kèm theo).

Các cán bộ chiến sĩ cẩn trọng, tỉ mỉ sới đất, tìm từng mẩu hài cốt, di vật.

Như vậy, tính tổng từ ngày 23/6 đến hết ngày 26/10, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập được 842 hài cốt liệt sĩ (333 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 809 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Theo Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.