Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, ngày 24/10.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, ngày 24/10, các lực lượng tiếp tục triển khai tìm kiếm, quy tập tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620 m³ đất, mở rộng phạm vi tìm kiếm và phát hiện thêm 10 hài cốt liệt sĩ. Trong số này, ba bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh huy động ba máy cuốc, một xe ben và hai xe tải loại 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất. Các phương tiện được bố trí hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục xử lý khối lượng đất tại khu vực tìm kiếm.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Tính từ ngày 15/10 đến hết ngày 24/10, trong đợt tìm kiếm thứ hai, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 101 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó 25 bộ có di vật kèm theo. Kết quả này tiếp tục bổ sung vào số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên, đồng thời cho thấy công việc tìm kiếm vẫn còn tiếp diễn sau lễ truy điệu, an táng đợt đầu.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đến nay được triển khai qua hai đợt. Ở đợt thứ nhất, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 731 hài cốt liệt sĩ. Thành phố đã tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định, đưa các liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.

Sau lễ truy điệu, an táng, các lực lượng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mở đợt tìm kiếm thứ hai từ ngày 15/10. Trọng tâm của đợt này là tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B. Riêng 10 hài cốt liệt sĩ được phát hiện trong ngày 24/10 đã nâng kết quả của đợt hai lên 101 bộ.

Máy cuốc hỗ trợ đào, xử lý đất tại khu vực tìm kiếm trong Công viên Lê Thị Riêng.

Như vậy, lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 24/10/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 832 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 332 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Trong tổng số 832 hài cốt liệt sĩ, có 799 bộ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ được tìm thấy tại tám vị trí mộ tập thể. Các vị trí mộ tập thể phân bố ở cả hai khu vực tìm kiếm, gồm hai vị trí tại Khu A và sáu vị trí tại Khu B.

Theo Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, những con số được cập nhật sau từng ngày làm nhiệm vụ cũng nối dài niềm mong mỏi của các gia đình liệt sĩ. Mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một người đã hy sinh được đưa về, thêm hy vọng cho những thân nhân vẫn chờ đợi thông tin về người ruột thịt sau nhiều năm chiến tranh kết thúc.