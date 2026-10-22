Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 22/10, theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 600 m³ đất, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Ngày 22/10, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật kèm theo.

Về kết quả tìm kiếm, quy tập, đợt 1 tại Công viên Lê Thị Riêng đã hoàn thành với 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, quy tập và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Trong đợt 2, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Riêng ngày 22/10, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật kèm theo.

Lũy kế từ ngày 15/10 đến hết ngày 22/10, đợt 2 đã tìm kiếm, quy tập được 79 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó có 21 bộ có di vật kèm theo.

Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 22/10, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 810, trong đó có 328 bộ có di vật kèm theo.

Thêm 79 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy sau lễ truy điệu.

Trong tổng số này, có 777 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai.

Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.