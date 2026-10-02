Quy tập thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại Sơn Mỹ

Dâng hương tại khu vực mộ liệt sĩ

Tại thôn Tân Mỹ, xã Sơn Mỹ, cán bộ, chiến sĩ Đội K75 kiên trì lần tìm những dấu tích còn lại của các liệt sĩ sau nhiều năm chiến tranh. Từng lớp đất được đào lên cẩn trọng, từng dấu vết được kiểm tra, đối chiếu với các nguồn thông tin.

Từ những manh mối được cung cấp, sau nhiều ngày bám địa bàn, lực lượng đã phát hiện một hài cốt liệt sĩ. Công tác tìm kiếm, xác minh và quy tập tiếp tục được thực hiện với tinh thần trách nhiệm, góp phần đưa các anh trở về với quê hương, đồng đội và gia đình.

Đội K75 tiến hành bốc mộ

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã kịp thời biểu dương, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K75 và mong muốn đơn vị tiếp tục vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Vận chuyển hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận

Thời gian tới, Đội K75 mong tiếp tục nhận được sự phối hợp, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trong cung cấp, xác minh thông tin liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Mỗi thông tin, mỗi manh mối đều có thể mở thêm cơ hội đưa những người đã hi sinh trở về.