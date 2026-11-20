Đội K52 và các đơn vị chức năng thực hiện tìm kiếm, quy tập HCLS tại làng Bi, xã Ia Dom. Ảnh: R'Piên

Hài cốt được quy tập, Đội K52 đã tiến hành lấy mẫu răng phục vụ công tác giám định ADN. Như vậy, từ khi bắt tay vào thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS” đến nay, tại làng Bi (xã Ia Dom), các đơn vị chức năng đã quy tập được 29 HCLS.

Đặc biệt, trong tổng số các hài cốt được quy tập tại làng Bi, đơn vị chức năng phát hiện tấm bia bằng nhôm ghi tên liệt sĩ Nguyễn Thanh Trì, hy sinh 18-5-1970.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS tỉnh Gia Lai đề nghị các cựu chiến binh, đồng đội và người dân chia sẻ thông tin để sớm tìm được người thân và gia đình liệt sĩ.

Thông tin liên hệ: Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng, số điện thoại: 0973.051.738 hoặc Thượng tá Hoàng Viết Ngọc, số điện thoại: 0935.079.184