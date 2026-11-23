Theo thông tin xác minh, nghĩa trang Móng Chim trước đây là nơi an táng khoảng 20 liệt sĩ thuộc đơn vị K8, Bệnh viện Quân y 121. Qua lời kể của ông Bùi Văn Bào, người đang canh tác trên khu đất, hơn 10 năm trước, trong quá trình cải tạo đất để nuôi tôm kết hợp trồng lúa, ông từng phát hiện 3 bộ hài cốt và báo địa phương tổ chức quy tập. Tuy nhiên, khu vực mặt ruộng ở giữa vẫn chưa được đào tìm.

Cán bộ, chiến sĩ Tổ 2, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), Bộ CHQS tỉnh Cà Mau tích cực đào tìm, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực đồng ruộng.

Từ những thông tin trên, đơn vị đã xác định khu vực nghi có mộ liệt sĩ và tổ chức tìm kiếm. Hài cốt được phát hiện ở độ sâu khoảng 1 m dưới khu vực ao nuôi tôm, nằm trong hòm, được bao bọc bằng cao su. Ngay sau đó, lực lượng tiến hành cất bốc thận trọng, lấy mẫu sinh phẩm theo quy định, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Tổ 2 cẩn trọng thực hiện các bước cất bốc hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy, bảo đảm sự tôn kính và đúng quy trình.

Cán bộ, chiến sĩ Tổ 2 tiến hành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN, góp phần xác định danh tính liệt sĩ.

Từng phần hài cốt liệt sĩ được cán bộ, chiến sĩ Tổ 2 nâng niu, gói buộc cẩn thận, thể hiện lòng thành kính và trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 19 được Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), Bộ CHQS tỉnh Cà Mau tìm kiếm, quy tập thành công kể từ khi thành lập đến nay. Kết quả này tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ trong hành trình tìm kiếm, đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và Nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), Bộ CHQS tỉnh Cà Mau cùng người dân địa phương thành kính dâng hương, tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.