Quy tập thành công hài cốt liệt sĩ tại xã U Minh
Ngày 23/11, tại khu vực nghĩa trang tạm Móng Chim, ấp Tiểu Dừa, xã U Minh, tỉnh Cà Mau, Tổ 2, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), Bộ CHQS tỉnh Cà Mau tổ chức triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 2 giờ đào tìm, lực lượng đã phát hiện và quy tập thành công 1 hài cốt liệt sĩ.
Theo thông tin xác minh, nghĩa trang Móng Chim trước đây là nơi an táng khoảng 20 liệt sĩ thuộc đơn vị K8, Bệnh viện Quân y 121. Qua lời kể của ông Bùi Văn Bào, người đang canh tác trên khu đất, hơn 10 năm trước, trong quá trình cải tạo đất để nuôi tôm kết hợp trồng lúa, ông từng phát hiện 3 bộ hài cốt và báo địa phương tổ chức quy tập. Tuy nhiên, khu vực mặt ruộng ở giữa vẫn chưa được đào tìm.
Từ những thông tin trên, đơn vị đã xác định khu vực nghi có mộ liệt sĩ và tổ chức tìm kiếm. Hài cốt được phát hiện ở độ sâu khoảng 1 m dưới khu vực ao nuôi tôm, nằm trong hòm, được bao bọc bằng cao su. Ngay sau đó, lực lượng tiến hành cất bốc thận trọng, lấy mẫu sinh phẩm theo quy định, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.
Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 19 được Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), Bộ CHQS tỉnh Cà Mau tìm kiếm, quy tập thành công kể từ khi thành lập đến nay. Kết quả này tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ trong hành trình tìm kiếm, đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và Nhân dân.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/quy-tap-thanh-cong-hai-cot-liet-si-tai-xa-u-minh-a134634.html