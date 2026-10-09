Quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào

Ngày 9/10, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa tìm kiếm, cất bốc được 4 hài cốt liệt sĩ trong các hang đá tại tỉnh Khăm Muồn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Lực lượng chức năng phải vất vả vượt núi, băng rừng để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại nước bạn Lào. Ảnh: Hoàng Cuối.

Có một hài cốt được tìm thấy tại khu vực bản Noỏng Ping, xã Tạ Loỏng, huyện Bua La Pha. Hài cốt liệt sĩ còn lại 7 chiếc răng, 1 đốt xương ngón tay dài 3cm, 1 đốt xương sống dài 2cm, 1 xương bánh chè cùng nhiều phần xương khác đã bị vỡ vụn. Di vật gồm 2 mảnh tăng bộ đội, 1 mảnh võng bộ đội, 1 vỏ đạn AK.

Ba hài cốt còn lại được tìm thấy tại bản Phôn Khăm, xã Mạ Hả Xay, huyện Mạ Hả Xay. Hài cốt số 1 còn lại 30 cái răng, 3 đoạn xương cẳng tay, 1 xương cẳng tay dài 3cm, 5 đoạn xương cánh tay, 2 khớp xương cánh tay, 1 đoạn xương đòn dài 4 cm, 4 đoạn xương ống chân đã vỡ, 2 khớp xương mác cẳng chân cùng nhiều xương khác đã vỡ vụn. Di vật còn lại gồm 3 mảnh tăng bộ đội, 1 vỏ lon thịt hộp, 2 thỏi pin, 1 đầu đạn.

Các hài cốt liệt sĩ được phát hiện trong các hang đá. Ảnh: Hoàng Cuối.

Với hài cốt số 2, lực lượng chức năng phát hiện 2 cái răng, một số xương đã gãy, vỡ vụn. Di vật gồm 2 mảnh tăng bộ đội, 1 viên đạn trung liên, 1 đầu đạn, 1 đế dép cao su.

Hài cốt số 3 còn 29 răng, phần hộp sọ xương đầu còn nguyên, 3 đoạn xương trụ cẳng tay, 3 đoạn xương quay cẳng tay, 3 đốt xương ngón tay; 9 đoạn xương đùi đã vỡ, 1 đoạn xương mác cẳng chân dài 13 cm cùng nhiều xương khác đã vỡ vụn. Di vật được tìm thấy gồm 3 mảnh tăng bộ đội, 1 vỏ lon thịt hộp, 1 đoạn dây điện, 2 viên đạn trung liên, 1 lọ thuốc Penicillin.

Sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sĩ cùng di vật được đơn vị đưa về nhà quàn, bảo quản chu đáo, tổ chức thờ cúng trang nghiêm theo quy định. Cùng với đó phục vụ công tác xác minh, đối chiếu thông tin xác minh danh tính liệt sĩ.