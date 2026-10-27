Quy tập lũy kế 846 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 27/10/2026, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620 mét khối đất, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 03 máy cuốc, 01 xe ben và 02 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Về kết quả, trong ngày 27/10/2026, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập thêm 04 hài cốt liệt sĩ. Tính từ ngày 15/10/2026 đến ngày 27/10/2026 (Đợt 2), đã phát hiện, quy tập được 115 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó có 26 bộ có di vật kèm theo.

Lũy kế từ ngày 23/6/2026 đến hết ngày 27/10/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 846 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, gồm 333 bộ có di vật. Trong đó, 813 hài cốt liệt sĩ được quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 08 vị trí mộ tập thể, gồm 02 vị trí tại Khu A và 06 vị trí tại Khu B. Trước đó, Đợt 1 đã tìm kiếm, quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Lực lượng làm nhiệm vụ đưa 01 trong 04 hài cốt liệt sĩ về nơi quy tập. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.