Quy tập hơn 1.000 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 9/11, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B - Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng).

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất. Kết quả, đội đã phát hiện và quy tập thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 2 bộ kèm theo di vật.

Các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM)

Trong đợt 2 (từ ngày 15/10 đến ngày 9/11), các lực lượng đã phát hiện và quy tập được 274 bộ hài cốt liệt sĩ đơn (64 bộ có di vật kèm theo). Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 9/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 1.005 hài cốt liệt sĩ (371 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trước đó, 731 hài cốt liệt sĩ tìm thấy và quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 1 đã được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình).

TPHCM đã tiến hành an táng trọng thể 731 hài cốt liệt sĩ quy tập được tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 1. Ảnh: Ngô Tùng