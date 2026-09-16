Quy tập hai hài cốt liệt sĩ từ nguồn tin của hai già làng ở Trà Giáp

Quang cảnh lễ an táng hai hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại xã Trà Giáp và đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Trà My. Ảnh: VĂN BÌNH

Trong chiến dịch, xã Trà Giáp tiếp nhận thông tin về 6 vị trí nghi có mộ liệt sĩ. Đáng chú ý, nguồn tin từ hai già làng, đảng viên gạo cội Phạm Xuân Liêm và Trần Ngọc Liên giúp lực lượng chức năng quy tập được hai hài cốt.

Tại rừng Xa Xít, từ chỉ dẫn của ông Phạm Xuân Tuân (con trai già làng Phạm Xuân Liêm), lực lượng chức năng đã tìm thấy một hài cốt cùng nhiều di vật. Già Liêm, người Ca Dong, từng làm giao liên và được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng. Dù qua đời năm 2021, ông vẫn kịp trao lại cho con trai ký ức về nơi người lính hy sinh.

Tiếp đó, từ thông tin của già làng Trần Ngọc Liên (người Co, đảng viên 45 năm tuổi Đảng), lực lượng chức năng tìm thấy thêm một hài cốt tại khu rừng già ven suối Đá Mài, dưới chân núi Voi.

Hai hài cốt được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Trà My - nơi quy tập gần 1.000 phần mộ liệt sĩ của khu vực Trà My.