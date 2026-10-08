Quy tập hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang tạm trên địa bàn xã Tân Hưng

Tổ 2 Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh rà soát, tìm kiếm tại khu vực nghĩa trang tạm Tân Bửu, xã Tân Hưng.

Trước đó, qua quá trình đào tìm và mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực nghĩa trang tạm Tân Bửu, tổ công tác phát hiện một số di vật, dấu vết như ván hòm, cao su. Tiếp tục mở rộng phạm vi sang khu vực xung quanh, lực lượng tìm kiếm phát hiện một số mảnh xương cốt.

Qua đánh giá sơ bộ, phần xương cốt được tìm thấy đủ điều kiện để lấy mẫu sinh phẩm, phục vụ xét nghiệm, xác định danh tính liệt sĩ. Toàn bộ quá trình cất bốc, quy tập được thực hiện khẩn trương, tỉ mỉ và trang trọng.

Sau hơn 1 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng cất bốc, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang tạm Tân Bửu.

Theo thông tin do lực lượng chức năng thu thập, nghĩa trang tạm Tân Bửu trước đây là nơi an táng khoảng 50 liệt sĩ. Trong đó, gần 30 mộ là cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 10 (D10), số còn lại là bộ đội địa phương và dân quân du kích.

Do sơ đồ mộ chí bị thất lạc qua chiến tranh, công tác tìm kiếm, quy tập gặp nhiều khó khăn và phải triển khai qua nhiều giai đoạn. Khoảng năm 1985-1986, lực lượng chức năng đã quy tập được 15 mộ; đến giai đoạn 2000-2001, tiếp tục phát hiện thêm một số hài cốt.

Hiện phần lớn diện tích khu vực nghĩa trang tạm trước đây đã trở thành đất ở của người dân. Tuy nhiên, qua khảo sát, lực lượng chức năng nhận định vẫn còn một số khoảng đất trống chưa xây dựng và khu vực góc phía trong nghĩa trang cũ có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.

Trung tá Lê Quang Thái, Đội trưởng Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, thắp hương trước anh linh liệt sĩ.

Thông tin, di vật và phần hài cốt liệt sĩ được lực lượng chức năng phát hiện tại hiện trường.

Với tinh thần còn thông tin là còn tìm kiếm, không để sót hài cốt liệt sĩ, Tổ 2 thuộc Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh tiếp tục rà soát, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực nghĩa trang tạm Tân Bửu./.