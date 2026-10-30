Quy tập hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang nhân dân C1

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh di chuyển linh cữu hài cốt liệt sĩ từ nghĩa trang nhân dân C1.

Trước đó, hài cốt liệt sĩ được người dân phát hiện tại tổ dân phố Hữu Nghị, phường Điện Biên Phủ trong quá trình tu sửa nhà ở. Sau khi phát hiện, người dân đã đưa hài cốt về an táng tại Nghĩa trang nhân dân C1.

Sau khi hoàn thành công tác khai quật, hài cốt liệt sĩ được bàn giao cho Sở Nội vụ để thực hiện các thủ tục cần thiết, tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định. Dự kiến, lễ truy điệu và an táng sẽ được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn đối với người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.