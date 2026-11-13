Quy tập hài cốt liệt sĩ, phát hiện bia đá ghi thông tin quan trọng

Đoàn công tác khảo sát thực địa, kiểm tra các vị trí nghi có mộ liệt sĩ ở khu vực Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh (Cổng Trời), bản Cha Lo, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TTXVN phát

Đáng chú ý, trong số này có 2 hài cốt được phát hiện cùng bia đá ghi thông tin về danh tính, quê quán và năm hy sinh của liệt sĩ, góp phần cung cấp thêm căn cứ phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính các liệt sĩ.

Qua nguồn tin do ông Đinh Thắng (sinh năm 1959), trú tại bản Bãi Dinh cung cấp, khoảng năm 1989-1990, ông cùng một số dân quân địa phương từng tham gia cất bốc 24 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Cổng Trời, thuộc Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh. Theo lời kể của nhân chứng, khu vực này từng là nơi an táng các liệt sĩ thuộc Trung đoàn 152, Bộ Tư lệnh 500.

Từ nguồn tin trên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã khảo sát thực địa, xác minh các vị trí nghi có mộ liệt sĩ và triển khai lực lượng tìm kiếm. Quá trình tìm kiếm, từ ngày 6-13/11, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Dân Hóa.

Cụ thể, ngày 6/11, đơn vị phát hiện 2 hài cốt tại khu vực rừng tràm của người dân ở bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa. Đặc biệt, cả 2 phần mộ đều có bia đá ghi thông tin về liệt sĩ.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, sáng 13/11, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 phát hiện thêm một hài cốt tại khu vực Cổng Trời, bản Cha Lo, xã Dân Hóa.

Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy kèm theo một số di vật như đinh đóng quan tài, cúc áo, lược nhôm và tấm tăng. Cả 3 hài cốt liệt sĩ cùng các di vật liên quan được đưa về nhà quàn để bảo quản, tổ chức thờ cúng trang nghiêm theo quy định.

Từ ngày 13/10 đến 13/11, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ tại các xã Ái Tử, Vĩnh Linh và Triệu Phong. Trong đó, từ ngày 13 - 30/10, đơn vị tìm kiếm, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ, gồm 7 hài cốt tại xã Ái Tử và 1 hài cốt tại xã Vĩnh Linh. Từ ngày 2 - 13/11, đơn vị tiếp tục phát hiện, quy tập 6 hài cốt tại xã Triệu Phong, nằm dưới các vị trí giao thông hào và hầm cá nhân bị bom đánh sập.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 tích cực bám địa bàn, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân thu thập, xác minh thông tin, mở rộng phạm vi khảo sát. Các hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập chỉ còn phần xương, răng nhưng nhiều phần đã gãy, vỡ do tác động của bom đạn chiến tranh. Nhiều di vật gắn với chiến trường như, tăng, võng dù, dao găm, cúc áo, bát B52, thắt lưng, hộp tiếp đạn AK, đạn 12,7mm, nắp bình tông và lọ thuốc được lực lượng chức năng phát hiện, thu thập, bảo quản.

14 hài cốt liệt sĩ sau khi tìm thấy đã được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN. Các hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại đơn vị, tổ chức lực lượng bảo vệ, chăm sóc và hương khói chu đáo.

Thời gian tới, các đội tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm tại khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ; thu thập, xác minh thông tin nhân chứng, tư liệu liên quan. Từ đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, quê hương.