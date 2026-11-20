Theo thông tin xác minh, Liệt sĩ Nguyễn Quang Hạp sinh năm 1951, quê xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Nam Hà; hy sinh tháng 5/1971 khi đang là chiến sĩ Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 2, Sư đoàn 4, Quân khu 9. Trong những năm 1970-1971, đơn vị của liệt sĩ hoạt động, chiến đấu trên địa bàn xã Biển Bạch.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh tích cực rà soát, tìm kiếm theo thông tin do các nhân chứng cung cấp.

Thông tin về nơi an táng ban đầu của Liệt sĩ Nguyễn Quang Hạp được xác minh từ các nhân chứng, trong đó có ông Hồ Văn Bỉnh, ngụ ấp Hà Phúc Ứng, người trực tiếp tham gia chôn cất liệt sĩ và ông Trần Công Quang, hiện cư trú tại phường Rạch Sỏi, tỉnh An Giang.

Theo lời kể của ông Bỉnh, sau khi Liệt sĩ Nguyễn Quang Hạp hy sinh, ông cùng đồng đội tổ chức an táng tại bờ đất vuông tôm của người dân. Do điều kiện chiến tranh, việc chôn cất phải bảo đảm bí mật, thời gian và điều kiện thực hiện đều hạn chế.

Người dân cùng cán bộ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh thắp hương tưởng niệm Liệt sĩ Nguyễn Quang Hạp.

Qua hơn nửa thế kỷ, khu vực này đã được người dân khai phá, cải tạo phục vụ sản xuất, địa hình thay đổi khiến việc xác định vị trí an táng gặp nhiều khó khăn.

Từ những thông tin nhân chứng cung cấp, lực lượng kiên trì rà soát khu vực xung quanh vị trí được xác định là nơi an táng ban đầu. Sau gần 2 ngày tìm kiếm, hài cốt liệt sĩ được tìm thấy. Qua đối chiếu thông tin nhân chứng và vị trí an táng, lực lượng chức năng xác định hài cốt tìm thấy là Liệt sĩ Nguyễn Quang Hạp.

Ngay sau đó, đơn vị phối hợp chính quyền địa phương thông báo đến gia đình liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh cẩn trọng thực hiện các bước quy tập, đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Việc tìm thấy, quy tập hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Quang Hạp thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời tiếp thêm quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ trong hành trình tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương./.