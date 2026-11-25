Cán bộ chiến sĩ cẩn trọng đào tìm từng mẩu hài cốt liệt sĩ.

Bộ Tư lệnh thành phố đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben cùng 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ công tác đào bới, vận chuyển đất. Riêng trong ngày 25/11, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 630 m³ đất và phát hiện, quy tập thêm 18 bộ hài cốt liệt sĩ.

Tính đến hết ngày 25/11, đợt 2 (từ ngày 15/10 đến ngày 25/11 đã phát hiện, quy tập được 401 bộ hài cốt liệt sĩ đơn lẻ (trong đó có 76 bộ có di vật kèm theo).

Tính đến hết ngày 25/11, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 1.132 hài cốt liệt sĩ (với 383 bộ có di vật).

Tính chung từ ngày 23/6 đến hết ngày 25/11, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 1.132 hài cốt liệt sĩ (với 383 bộ có di vật). Trong số này, có 1.099 hài cốt liệt sĩ được quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ phát hiện tại 8 vị trí mộ tập thể (gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).

Hiện công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng vẫn đang tiếp tục.