Quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ tại khu phố Thành Cổ, phường Quảng Trị

Trước đó, nhận được thông tin tại khu vực thi công công trình trong khuôn viên Ngân hàng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Thành Cổ Quảng Trị, thuộc khu phố Thành Cổ, phường Quảng Trị có dấu hiệu liên quan đến hài cốt liệt sĩ, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật của bộ đội, như: Tăng, hòm đạn, hộp tiếp đạn AK, ba lô... Tiếp tục mở rộng tìm kiếm, đơn vị phát hiện nhiều xương ống chân, xương đùi, đốt sống... xen lẫn trong gạch, đá và tìm kiếm, quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 tiến hành tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu phố Thành Cổ, phường Quảng Trị - Ảnh: X.D

Các hài cốt liệt sĩ sau khi quy tập được đưa về quàn tại trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Thành Cổ Quảng Trị. Cán bộ, nhân viên đơn vị tổ chức bảo vệ, chăm sóc và hương khói chu đáo, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ. Hiện, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực.

Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: X.D

Ngày 22/9, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; đồng thời trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình và động viên cán bộ, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đang thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường.

Qua kiểm tra thực tế, đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và nỗ lực vượt khó của cán bộ, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 cùng các lực lượng tham gia.

Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu phố Thành Cổ, phường Quảng Trị - Ảnh: X.D

Đồng chí Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các lực lượng tiếp tục rà soát kỹ địa bàn, khai thác hiệu quả các nguồn thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân trong tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin. Đồng thời, chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được nhiều hơn nữa hài cốt liệt sĩ, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và đáp ứng mong mỏi của thân nhân gia đình các liệt sĩ.

Xuân Diện

* Trước đó, ngày 21/9, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 (hướng trong nước), Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh đã phát hiện, cất bốc thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa.

Hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở độ sâu khoảng 1,1m - Ảnh: H.C

Theo thông tin từ chính quyền địa phương và Nhân dân trên địa bàn, trước đây tại khu vực rừng tràm của người dân trồng trên nền một nghĩa trang cũ ở bản Bãi Dinh đã từng quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ. Trên cơ sở các nguồn thông tin thu thập được và kết quả khảo sát, tìm kiếm trong thời gian qua, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 tiếp tục bám địa bàn, tổ chức khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực này và đã phát hiện thêm 1 hài cốt liệt sĩ ở độ sâu khoảng 1,1m. Hài cốt được phát hiện trong tình trạng nhiều xương đã hóa thổ; 1 đoạn xương trụ dài khoảng 20cm, 1 đoạn xương quay dài khoảng 23cm, đã gãy thành nhiều khúc. Các di vật kèm theo, gồm: 1 tấm tăng, 14 cúc áo quần bộ đội và 31 đinh đóng hòm.

Cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 tri ân anh hùng liệt sĩ - Ảnh: H.C

Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 10 được phát hiện, cất bốc tại khu vực bản Bãi Dinh kể từ đầu tháng 9 đến nay. Hiện, hài cốt liệt sĩ đang được thờ cúng, bảo quản chu đáo, chuẩn bị cho lễ truy điệu và an táng theo đúng nghi thức.