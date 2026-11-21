Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngày 21/11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh (Đội K 74) tiếp tục mở rộng diện tích khai quật khu B của Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh); xử lý hơn 630m3 đất và đã phát hiện, quy tập được 30 bộ hài cốt liệt sỹ, trong đó có 1 bộ kèm theo di vật.

Như vậy, tính tổng đợt 2 của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng (từ ngày 15/10/2026 đến ngày 21/11/2026), cán bộ, chiến sỹ Đội K 74 đã phát hiện, tìm kiếm quy tập được 360 bộ hài cốt liệt sỹ đơn (có 76 bộ có di vật kèm theo).

Lũy kế tổng của cả hai đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng từ ngày 23/6/2026 đến hết ngày 21/11/2026, các lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập được 1.091 hài cốt liệt sỹ (383 bộ có di vật). Trong đó, 1.058 hài cốt liệt sỹ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sỹ tại 8 vị trí mộ tập thể (02 vị trí tại Khu A và 06 vị trí tại Khu B).

Toàn bộ 731 hài cốt liệt sỹ được phát hiện, quy tập trong đợt 1 (từ ngày 23/6/2026-4/10/2026) đã được Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ truy điệu và an táng về tại Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh đầy trang trọng, đúng quy định.

Hiện nay, các di cốt liệt sỹ được phát hiện, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng sau khi được xử lý, lấy mẫu xác minh danh tính hài cốt liệt sỹ được bảo quản trang trọng trong Nhà tưởng niệm của Công viên Lê Thị Riêng, được các cán bộ, chiến sĩ Đội K74 hương khói hàng ngày và cũng thường xuyên đón các đoàn đại biểu các cấp ngành, Trung ương và địa phương đến viếng.

Trong những ngày qua, các lực lượng chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, kiểm tra thực địa và xác minh địa tầng; mở rộng diện tích khai quật phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng. Đồng thời, triển khai hoạt động lấy mẫu, xây dựng ngân hàng mẫu ADN để phục vụ công tác giám định, xác định danh tính liệt sỹ.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sỹ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội./.