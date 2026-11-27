Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đã phát huy tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, tích cực bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân tổ chức thu thập, xác minh thông tin, mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm.

Tính đến thời điểm này, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đã khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 23 hài cốt liệt sĩ tại khu vực các thôn Cổ Thành, Thượng Phước, xã Triệu Phong - Ảnh: X.D

Từ những nguồn tin do Nhân dân cung cấp kết hợp với các dấu tích chiến trường, đơn vị đã từng bước xác định vị trí, tổ chức lực lượng đào tìm và quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Cổ Thành, xã Triệu Phong. Tính đến thời điểm này, tại các thôn Cổ Thành, Thượng Phước (xã Triệu Phong), Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đã quy tập được 23 hài cốt liệt sĩ

Đáng chú ý, trong quá trình tìm kiếm, đơn vị phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ nằm sâu dưới các hầm cá nhân và giao thông hào. Một số hài cốt được bọc trong tăng võng. Cùng với đó, nhiều di vật gắn liền với các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy như: Dép cao su, thắt lưng, cúc áo, bật lửa cùng nhiều vật dụng sinh hoạt khác. Những dấu tích, di vật được phát hiện là những chứng cứ quý giá, góp phần cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính các liệt sĩ.

Các di vật của liệt sĩ - Ảnh: X.D

Ngay sau khi quy tập, các hài cốt liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ xét nghiệm ADN, từng bước tiến tới xác định danh tính và được đưa về quàn tại đơn vị Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2.

Hiện nay, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm tại các khu vực lân cận.