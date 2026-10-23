Quy tập được 20 hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật trong rừng tràm ở Quảng Trị

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, sau gần 2 tháng triển khai tìm kiếm tại khu vực rừng tràm thuộc bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị) Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 1 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tìm kiếm, quy tập được 20 hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật liên quan.

Theo Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 1, từ đầu tháng 9 đến hết ngày 23/10, cán bộ, chiến sĩ đơn vị kiên trì đào, xử lý hàng trăm mét khối đất, từng bước mở rộng phạm vi tìm kiếm và phát hiện 20 hài cốt liệt sỹ. Các hài cốt được tìm thấy cùng nhiều di vật như cúc áo quân phục, tăng bộ đội, đinh đóng quan tài và các dấu tích liên quan, góp phần cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác xác minh.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 1 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) đang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong rừng tràm ở bản Bãi Dinh (xã Dân Hoá). (Ảnh: Hoàng Cuối)

Đáng chú ý, ngày 6/10, lực lượng tìm kiếm phát hiện một hài cốt liệt sỹ cùng tấm bia đá ghi thông tin về họ tên, năm sinh, quê quán, năm nhập ngũ và năm hy sinh. Hiện các thông tin này đang được cơ quan chức năng đối chiếu, xác minh theo quy định.

Trong 2 ngày 20 và 21/10, đơn vị tiếp tục phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sỹ tại khu vực rừng tràm thuộc bản Bãi Dinh. Trong đó, hài cốt được phát hiện ngày 20/10 tại khu vực rừng tràm ông Hồ Thon, gồm 7 chiếc răng mục chân và nhiều mảnh xương vỡ vụn; kèm theo 4 cúc áo quân phục, 8 khuy tăng và 18 chiếc đinh đóng quan tài.

Ngày 21/10, tại khu vực rừng tràm ông Hồ Khiêm (cách vị trí phát hiện hài cốt trước đó khoảng 50m về phía đông ở rừng tràm của ông Hồ Thon), lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm một hài cốt gồm 3 đoạn xương và nhiều mảnh xương vỡ vụn. Các di vật đi kèm gồm 6 cúc áo quân phục, 1 tấm tăng và 15 chiếc đinh đóng quan tài.

Sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sỹ được đưa về nhà quàn, bảo quản, thờ cúng trang nghiêm, chờ tổ chức Lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Thời gian tới, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 tiếp tục thu thập, xác minh thông tin từ nhân chứng, phối hợp với chính quyền, người dân địa phương mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại khu vực nói trên.