Quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Lào
Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh vừa tìm kiếm, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại khu vực núi Viêng Bản, tỉnh Bolikhămxay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Đây là kết quả có ý nghĩa ngay trong những ngày đầu đơn vị triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026 - 2027 trên đất bạn Lào.
Hiện nay, Đội Quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục bám địa bàn, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực núi Viêng Bản. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương xác minh, tra cứu hồ sơ để sớm làm rõ danh tính liệt sĩ từ ký hiệu “T62-07” trên di vật.
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/quy-tap-duoc-1-hai-cot-liet-si-quan-tinh-nguyen-va-chuyen-gia-viet-nam-hy-sinh-tren-dat-lao-post317540.html