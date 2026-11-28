Ngày 28/11, thông tin từ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) cho biết, từ ngày 23/11 - 27/11, đơn vị đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập được thêm 9 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Cổ Thành, xã Triệu Phong.

Theo đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đã tích cực bám địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân tổ chức thu thập, xác minh thông tin, mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Dựa vào thông tin do nhân dân cung cấp, kết hợp với các dấu tích chiến trường, lực lượng tìm kiếm đã từng bước xác định vị trí, tổ chức lực lượng đào tìm và quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Cổ Thành, xã Triệu Phong.

Tính đến nay, tại thôn Cổ Thành và thôn Thượng Phước (xã Triệu Phong), lực lượng chức năng đã quy tập được 23 hài cốt liệt sĩ, cùng nhiều di vật như: Dép cao su, thắt lưng, cúc áo, bật lửa và nhiều vật dụng sinh hoạt khác.

Ngay sau khi quy tập, 9 hài cốt liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ xét nghiệm ADN, từng bước tiến tới xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo quy định.

Hiện, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm tại các khu vực lân cận.

Xem thêm video Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai.