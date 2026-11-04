Quy tập 942 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Qua đó, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực này từ ngày 23/6 đến nay lên 942 bộ.

Lực lượng tham gia tìm kiến hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, ngày 4/11, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Để phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải trọng tải 3,5 tấn.

Máy móc tham gia công tác đào, vận chuyển đất.

Tính từ ngày 15/10 đến hết ngày 4/11, trong đợt tìm kiếm thứ hai, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 211 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó có 45 bộ kèm di vật.

Trước đó, trong đợt tìm kiếm thứ nhất, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Như vậy, lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 4/11/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 942 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 352 bộ kèm di vật. Cụ thể, 909 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Phát hiện thêm 39 bộ hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số lên 942 tại Công viên Lê Thị Riêng.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai, thể hiện trách nhiệm, sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TP Hồ Chí Minh đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.