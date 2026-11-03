Lực lượng tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày 3/11, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Khối lượng đất được xử lý trong ngày hơn 620 m³. Để phục vụ công tác tìm kiếm, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải trọng tải 3,5 tấn tham gia đào, vận chuyển đất.

Máy cuốc tham gia đào và vận chuyển đất.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đợt 1, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Đợt 2 được triển khai từ ngày 15/10/2026, tập trung mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Tính đến hết ngày 3/11, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập thêm 172 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 28 bộ kèm di vật.

Ngày 3/11, lực lượng tìm kiếm, quy tập đã phát hiện thêm 12 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Như vậy, lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 3/11/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 903 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 335 bộ kèm di vật. Cụ thể, 870 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được triển khai nhằm đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình các liệt sĩ.