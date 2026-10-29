Quy tập 9 hài cốt liệt sĩ tại phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa

Cán bộ, nhân dân phường Điện Biên Phủ cùng các lực lượng tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Trước đó, từ thông tin do người dân ở tổ dân phố Hữu Nghị, phường Điện Biên Phủ và thôn Hưng Thịnh, xã Thanh Nưa cung cấp về các phần mộ liệt sĩ, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên đã phân công lực lượng phối hợp với chính quyền các địa phương tiến hành xác minh, đối chiếu thông tin và làm việc với các nhân chứng.

Công tác khai quật được lực lượng Bộ CHQS tỉnh triển khai nghiêm trang, đúng quy trình, quy định.

Sau quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định có đủ căn cứ, cơ sở thực tiễn và thông tin nhân chứng để tổ chức cất bốc, quy tập. Kết quả, 8 hài cốt liệt sĩ tại phường Điện Biên Phủ và 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Thanh Nưa đã được tìm thấy và quy tập.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh di chuyển hài cốt liệt sĩ từ khu vực khai quật về nghĩa trang.

Quá trình khai quật, cất bốc hài cốt và thu thập mẫu phục vụ giám định ADN được thực hiện cẩn trọng, tỉ mỉ, đúng quy trình chuyên môn, tạo cơ sở cho việc xác định danh tính các liệt sĩ trong thời gian tới.

Việc tìm kiếm, quy tập thành công 9 hài cốt liệt sĩ là kết quả thiết thực trong công tác thực hiện chính sách hậu phương Quân đội, góp phần đưa các anh trở về với đất mẹ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và nhân dân; đồng thời lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.