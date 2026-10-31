Quy tập 879 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày 31/10, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Khối lượng đất được xử lý trong ngày hơn 625 m³. Để phục vụ công tác tìm kiếm, đơn vị huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn tham gia đào, vận chuyển đất.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đợt 1, từ ngày 23/6, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Lực lượng quy tập tỉ mỉ bóc tách từng lớp đất để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Bước sang đợt 2, từ ngày 15/10 đến hết ngày 31/10, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B, phát hiện thêm 148 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 26 bộ kèm di vật. Riêng trong ngày 31/10, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập thêm 7 hài cốt liệt sĩ.

Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 31/10/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 879 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 333 bộ kèm di vật. Cụ thể, 846 hài cốt được tìm thấy riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 31/10/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 879 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được triển khai, nhằm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, góp phần đáp ứng nguyện vọng tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ của thân nhân và gia đình.