Quy tập 846 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vào ngày 27/10. (Ảnh: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh)

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, công tác tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua hai đợt. Đợt đầu, từ ngày 23/6 đến 14/10, các lực lượng quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Từ ngày 15/10, công tác tìm kiếm tiếp tục tại Khu B. Đến hết ngày 27/10, đợt hai đã quy tập thêm 115 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó, 26 hài cốt có di vật kèm theo.

Lực lượng làm nhiệm vụ. (Ảnh: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh)

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 27/10/2026, các lực lượng đã quy tập được 846 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, gồm 813 hài cốt riêng lẻ và 33 hài cốt tại tám vị trí mộ tập thể, trong đó hai vị trí ở Khu A và sáu vị trí ở Khu B. Có 333 hài cốt được tìm thấy cùng di vật.

Việc tiếp tục tìm kiếm sau lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ là một phần trong quá trình thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Theo định hướng của chiến dịch, nhiệm vụ không dừng lại ở việc đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ mà còn phải tiếp tục rà soát các địa bàn, thu thập thông tin, tìm kiếm nhân chứng và đẩy mạnh đối chiếu ADN để xác định danh tính những người đã hy sinh.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai liên tục. (Ảnh: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh)

Tại Công viên Lê Thị Riêng, mỗi hài cốt được tìm thấy bổ sung thêm một kết quả cụ thể cho hành trình tri ân. Công tác tìm kiếm đang tiếp tục được mở rộng tại Khu B, hướng đến mục tiêu tìm kiếm, quy tập các liệt sĩ còn nằm lại và từng bước trả lại tên tuổi, quê hương cho những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.