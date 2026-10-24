Quy tập 832 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng qua 2 đợt tìm kiếm

Ngày 24/10, các lực lượng Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý khối lượng lớn đất với hơn 620m³, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Lực lượng làm nhiệm vụ xử lý khối lượng lớn đất với hơn 620m³, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

Tính đến hết ngày 24/10, công tác tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Đợt 1 đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định. Đợt 2 các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B.

Các cán bộ chiến sĩ cẩn trọng, tỉ mỉ khi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Riêng trong ngày 24/10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ trong đó 3 bộ có di vật kèm theo. Như vậy, trong Đợt 2 (từ ngày 15/10 đến ngày 24/10), lực lượng chức năng đã phát hiện, tìm kiếm quy tập được 101 bộ hài cốt liệt sĩ đơn (có 25 bộ có di vật kèm theo).

Tính tổng từ ngày 23/6 đến hết ngày 24/10, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập được 832 hài cốt liệt sĩ (332 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 799 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Chỉ trong ngày 24/10, lực lượng tìm kiếm phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ, trong đó 3 bộ có di vật kèm theo.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.