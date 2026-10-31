Quy tập 8 hài cốt liệt sĩ cùng di vật trong chiến đấu và đồ dùng cá nhân tại Quảng Trị

Ngày 31/10, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị đã tìm kiếm và quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ.

Cụ thể, từ ngày 1 đến 30/10, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đã tiến hành khảo sát, tìm kiếm, từ đó phát hiện nhiều di vật của bộ đội như tăng, võng dù, dao găm, cúc áo, bát B52, thắt lưng, hộp đạn AK 12,7mm, lọ thuốc... Ngay sau đó, lực lượng tiếp tục mở rộng tìm kiếm, phát hiện các hài cốt còn nhiều xương, răng, đã bị gãy vỡ thành nhiều đoạn.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 khảo sát, tìm kiếm và quy tập các hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị

Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại địa bàn xã Ái Tử (7 hài cốt) và xã Vĩnh Linh (1 hài cốt). Hiện các hài cốt liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ.

Các hài cốt liệt sĩ đã được đưa về quàn tại đơn vị Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh. Cán bộ, nhân viên đơn vị đã tổ chức bảo vệ, chăm sóc và hương khói chu đáo theo đúng quy định.

Hiện nay Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 phối hợp với các cơ quan chức năng đang tiến hành mở rộng phạm vi tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ tại các khu vực khác.