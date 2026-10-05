Quy tập 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày 5/10, các lực lượng tiếp tục triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500 m³ đất, huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ tìm kiếm.

Kết quả, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 13 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ di vật kèm theo.

Ngày 5/10, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 13 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ di vật kèm theo.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 5/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 731 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 307 bộ có di vật.

Trong tổng số trên, có 698 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.