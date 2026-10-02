Quy tập 705 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, các lực lượng đã xử lý hơn 350 m³ đất, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả, tại Khu B, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập 4 bộ hài cốt liệt sĩ.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 2/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 705 bộ hài cốt liệt sĩ.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 2/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 705 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 304 bộ có di vật. Có 672 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.