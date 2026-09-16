Quy tập 646 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500 m3 đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu A. Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Các thiết bị máy móc vận chuyển đất phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Kết quả, tại rãnh số 2, Khu A, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập 14 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 1 bộ có di vật kèm theo.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 16/9/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 646 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 297 bộ có di vật. Trong số này, 613 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Các hài cốt được đưa vào khu vực lấy mẫu và lưu mẫu.

Cũng trong ngày 16/9, đoàn công tác Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đến Nhà quàn hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào và trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ.