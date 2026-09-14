Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu A, Công viên Lê Thị Riêng.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, ngày 14/9/2026, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 300 m3 đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu A. Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Máy móc phục vụ công tác mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu A.

Kết quả, lực lượng đã phát hiện, quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ; trong đó có 2 bộ có di vật kèm theo.

Công tác tìm kiếm được lực lượng triển khai cẩn thận và tỉ mỉ.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 14/9/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 296 bộ có di vật. Số hài cốt được quy tập gồm 599 bộ riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).