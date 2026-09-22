Quy tập 6 mộ liệt sĩ tập thể tại điểm cao 685, xã Thanh Thủy

Lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực điểm cao 685, xã Thanh Thủy.

Việc xác định các vị trí mộ tập thể được lực lượng chức năng triển khai tỉ mỉ dựa trên thông tin, sơ đồ tác chiến và lời kể của các cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên năm xưa. Ngay sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sĩ được di chuyển về Nhà quàn của Đội Tìm kiếm, quy tập để thực hiện công tác quản lý, bàn giao, phục vụ giám định ADN xác minh danh tính và chuẩn bị cho Lễ truy điệu, an táng theo đúng nghi thức, quy định.

Cán bộ, chiến sĩ và chính quyền địa phương chuẩn bị các thủ tục cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Hài cốt liệt sĩ được di chuyển về Nhà quàn của Đội Tìm kiếm, quy tập để bảo quản, phục vụ công tác giám định ADN xác minh danh tính.

Kết quả cho thấy hiệu quả của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và quyết tâm cao độ của lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang trong hành trình đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, đồng đội và quê hương.