Quy tập 58 hài cốt liệt sỹ trong 5 ngày đầu của đợt 2 tại công viên Lê Thị Riêng

Chiến sỹ đội K74 đưa di cốt liệt sỹ từ hố khai quật tới phòng lấy mẫu, lưu mẫu xác định danh tính liệt sỹ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 20/10, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 5 ngày triển khai Đợt 2 của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập được 58 hài cốt liệt sỹ đơn, trong đó có 15 bộ có di vật kèm theo.

Sau lễ truy điệu, an táng các hài cốt liệt sỹ được tìm thấy Đợt 1 tại công viên Lê Thị Riêng ngày 14/10, ngay ngày 15/10, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh (Đội K74) đã nhanh chóng triển khai Đợt 2 công tác, tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sỹ hy sinh trong đợt Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968.

Tính từ ngày 15/10 đến 20/10, sau 5 ngày đầu của đợt 2, cán bộ, chiến sỹ Đội K74 đã nỗ lực vượt qua những khó khăn do thời tiết mưa lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh, mở rộng diện tích khai quật, mỗi ngày xử lý khoảng 500m3 đất, tìm kiếm và quy tập được 58 hài cốt liệt sỹ.

Riêng trong ngày 20/10, lực lượng làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng sử dụng 3 máy cuốc, 1 xe ben, 2 xe tải để xử lý hơn 550m3 đất, phát hiện và an táng 11 hài cốt liệt sỹ cùng 4 bộ di vật kèm theo.

Sau 5 ngày đầu của Đợt 2, Đội K74 đã phát hiện, quy tập được 58 hài cốt liệt sỹ và đưa về quàn tại Nhà Tưởng niệm công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Tính từ ngày 23/6/2026 đến hết ngày 20/10/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 789 hài cốt liệt sỹ (322 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 756 hài cốt liệt sỹ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sỹ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 06 vị trí tại Khu B.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.