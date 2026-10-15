Quy tập 5 hài cốt liệt sĩ tại Lào, phát hiện bia mộ ghi tên

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ vừa tìm và cất bốc thêm 5 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào trong cuộc tìm kiếm mùa khô 2026-2027.

Đáng chú ý, trong số các hài cốt được tìm thấy, có một phần mộ còn bia ghi thông tin liệt sĩ Quang Thọ, sinh tháng 9/1954, quê Vũ Quang, Hương Khê, Nghệ Tĩnh; hy sinh ngày 28/10/1979.

Bia mộ được phát hiện cạnh hài cốt liệt sĩ. Ảnh: TL.

Thông tin trên bia mộ là căn cứ quan trọng để cơ quan chức năng tiến hành tra cứu, xác minh danh tính và kết nối với thân nhân liệt sĩ. Trường hợp liệt sĩ Quang Thọ đã được báo cáo đến cơ quan chính sách để tiếp tục xác minh, thông báo cho gia đình.

Sau khi cất bốc, các hài cốt được khâm liệm, bảo quản theo đúng quy định. Đơn vị đồng thời hoàn thiện hồ sơ, lưu giữ các di vật tìm thấy cùng hài cốt để phục vụ công tác xác minh và chuẩn bị đưa các liệt sĩ về nước.

Như vậy, đến nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ tại Lào trong mùa khô 2026-2027. Trong đó, 7 hài cốt được tìm thấy tại bản Phôn Hôm, huyện Pạc Xan và một hài cốt tại bản Chóng Thoong, huyện Viêng Thoong.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào gặp nhiều khó khăn do thời gian đã kéo dài, địa hình phức tạp và điều kiện thực địa không thuận lợi. Vì vậy, thông tin do người dân địa phương cung cấp cùng sự phối hợp của chính quyền, lực lượng chức năng hai nước có vai trò quan trọng trong việc xác định vị trí các phần mộ.

Hiện Đội Quy tập tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương mở rộng phạm vi tìm kiếm, thực hiện nhiệm vụ khảo sát, cất bốc, bảo quản hài cốt và các di vật liên quan.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào góp phần đưa các liệt sĩ trở về quê hương, đồng thời phục vụ công tác xác định danh tính, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình.