Quy tập 3 hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào

Di vật được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Đồn Biên phòng Hướng Phùng)

Trước đó, ông Hồ Văn Vang (trú tại bản Mày Văng Lực, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) đã cung cấp thông tin về nơi chôn cất 3 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam hy sinh trong chiến tranh; đồng thời, bàn giao một số di vật của các liệt sĩ cho Đồn Biên phòng Hướng Phùng.

Theo lời kể của ông Vang, năm 1971, có 3 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam bị trúng bom và hy sinh tại khu vực rẫy gần gia đình ông. Khu vực này trước đây từng là nơi đóng quân của trạm phẫu thuộc Binh trạm 27.

Đồn Biên phòng Hướng Phùng tiếp nhận di vật và thông tin mộ liệt sĩ từ gia đình ông Hồ Văn Vang vào tháng 7/2026. (Ảnh: Đồn Biên phòng Hướng Phùng)

Từ nguồn tin trên, ngày 15/10/2026, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 (Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) đã tổ chức tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 3 bộ hài cốt liệt sĩ tại vị trí hầm chữ A, thuộc bản Mày Văng Lực, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet.

Tại hiện trường, lực lượng quy tập còn phát hiện nhiều di vật, trong đó có một cây bút kim tinh khắc tên “Mạnh”, bộ quân hàm thiếu úy, dép cao-su, đèn pin, phim chụp ảnh cùng một số vật dụng khác.

Hiện, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Phùng mong muốn tiếp nhận thêm thông tin từ các cựu chiến binh, đồng đội từng chiến đấu, công tác tại khu vực Binh trạm 27 hoặc người có thông tin liên quan để phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ.