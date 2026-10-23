Quy tập 20 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm Quảng Trị

Theo đó, trong 2 tháng tìm kiếm từ đầu tháng 9 đến hết ngày 23/10/2026, cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị, đã kiên trì đào, xử lý hàng trăm mét khối đất, từng bước mở rộng phạm vi tìm kiếm và phát hiện 20 hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt được tìm thấy cùng nhiều di vật như cúc áo quân phục, tăng bộ đội, đinh đóng quan tài và các dấu tích liên quan, góp phần cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác xác minh.

Lực lượng quy tập mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực rừng tràm. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị

Lực lượng quy tập cẩn trọng tìm kiếm hài các phần của hài cốt tại khu vực rừng tràm. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị

Đáng chú ý, ngày 6/10, lực lượng tìm kiếm phát hiện một hài cốt liệt sĩ cùng tấm bia đá ghi thông tin về họ tên, năm sinh, quê quán, năm nhập ngũ và năm hy sinh. Hiện các thông tin này đang được cơ quan chức năng đối chiếu, xác minh theo quy định.

Trong hai ngày 20 và 21/10, đơn vị tiếp tục phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm thuộc bản Bãi Dinh. Trong đó, hài cốt được phát hiện ngày 20/10 tại khu vực rừng tràm ông Hồ Thon, gồm 7 chiếc răng đã mục chân và nhiều mảnh xương vỡ vụn; kèm theo 4 cúc áo quân phục, 8 khuy tăng và 18 chiếc đinh đóng quan tài.

Đến ngày 21/10, tại khu vực rừng tràm ông Hồ Khiêm, cách vị trí phát hiện hài cốt trước đó khoảng 50m về phía đông ở rừng tràm của ông Hồ Thon, lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm một hài cốt gồm 3 đoạn xương và nhiều mảnh xương vỡ vụn. Các di vật đi kèm gồm 6 cúc áo quân phục, 1 tấm tăng và 15 chiếc đinh đóng quan tài.

Cán bộ, chiến sĩ cẩn thận tìm kiếm các phần hài cốt và di vật. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị

Sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sĩ được đưa về nhà quàn, bảo quản, thờ cúng trang nghiêm, chờ tổ chức Lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Hài cốt liệt sĩ được tổ chức thờ cúng theo quy định trước khi đưa về bảo quản. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị

Hài cốt liệt sĩ được đưa về nhà quàn, bảo quản, thờ cúng trang nghiêm, chờ tổ chức Lễ truy điệu, an táng theo quy định. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị

Thời gian tới, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 tiếp tục thu thập, xác minh thông tin từ nhân chứng, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương mở rộng phạm vi tìm kiếm, quyết tâm đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ, tiếp tục phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.