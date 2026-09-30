Quy tập 2 hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính tại xã Thanh Thủy
Sáng 30-9, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức quy tập 2 hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính tại bình độ 300, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy. Lễ quy tập diễn ra nghiêm trang với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện chính quyền địa phương cùng đại diện thân nhân các gia đình liệt sĩ.
Hai hài cốt liệt sĩ được quy tập là Thượng úy Nguyễn Thanh Lâm và Hạ sĩ Trần Hữu Việt. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Lâm giữ chức vụ Đại đội phó Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 149, Sư đoàn 356, nhập ngũ tháng 4/1974 và hy sinh ngày 15/01/1985; quê quán tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ Tĩnh (nay là xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). Liệt sĩ Trần Hữu Việt là Tiểu đội trưởng thuộc Trung đội 2, Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 149, Sư đoàn 356. Đồng chí nhập ngũ tháng 3/1983 và hy sinh ngày 15/01/1984; quê quán tại phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình.
Lực lượng chức năng đã thực hiện đầy đủ các thủ tục cất bốc theo nghi lễ, quy tập theo đúng quy định của Quân đội và phong tục truyền thống. Như vậy, trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đến nay lực lượng chức năng đã tìm kiếm và xác định chính xác danh tính của 4 hài cốt liệt sĩ tại xã Bạch Đích và Thanh Thủy. Qua đó khẳng định quyết tâm chính trị cao của tỉnh Tuyên Quang trong đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202609/quy-tap-2-hai-cot-liet-si-xac-dinh-duoc-danh-tinh-tai-xa-thanh-thuy-3d8285e/