Quy tập 2 hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính tại xã Thanh Thủy

Thân nhân hai liệt sĩ nghẹn ngào nhận lại những kỷ vật thiêng liêng của người thân.

Hai hài cốt liệt sĩ được quy tập là Thượng úy Nguyễn Thanh Lâm và Hạ sĩ Trần Hữu Việt. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Lâm giữ chức vụ Đại đội phó Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 149, Sư đoàn 356, nhập ngũ tháng 4/1974 và hy sinh ngày 15/01/1985; quê quán tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ Tĩnh (nay là xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). Liệt sĩ Trần Hữu Việt là Tiểu đội trưởng thuộc Trung đội 2, Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 149, Sư đoàn 356. Đồng chí nhập ngũ tháng 3/1983 và hy sinh ngày 15/01/1984; quê quán tại phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình.

Các kỷ vật được lực lượng chức năng thu thập được.

Lực lượng chức năng thực hiện cất bốc, quy tập hai hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng chức năng đã thực hiện đầy đủ các thủ tục cất bốc theo nghi lễ, quy tập theo đúng quy định của Quân đội và phong tục truyền thống. Như vậy, trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đến nay lực lượng chức năng đã tìm kiếm và xác định chính xác danh tính của 4 hài cốt liệt sĩ tại xã Bạch Đích và Thanh Thủy. Qua đó khẳng định quyết tâm chính trị cao của tỉnh Tuyên Quang trong đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.