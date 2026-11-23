Trước đó, từ nguồn tin do Ban Chỉ huy Quân sự xã Kông Chro cung cấp, Đội K52 đã tiến hành xác minh thông tin về 2 quân nhân hy sinh tại làng Vơn vào khoảng năm 1968.

Theo lời kể của người dân địa phương, thời điểm đó, sau một trận đánh tại khu vực Phú Bổn - Cheo Reo, 2 quân nhân bị thương, trong đó có 1 y tá và đã ở lại làng Vơn. Do vết thương nặng, cả 2 hy sinh và được người dân chôn cất tại khu vực gần làng.

Đội K52 tìm kiếm, quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Kông Chro. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Trên cơ sở thông tin thu thập được, từ ngày 11 đến 23-11, Đội K52 tổ chức lực lượng tìm kiếm tại khu vực nghi có mộ liệt sĩ. Đến chiều 23-11, đơn vị lần lượt quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực gần suối Lơ Bơ (làng Vơn).

Tại các vị trí quy tập, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phần xương, răng cùng một số di vật, gồm mảnh tăng và 3 hạt cúc áo màu trắng của đồ y tá. Đội K52 cũng thu thập mẫu sinh phẩm của hai hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác xác định danh tính.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tìm kiếm, quy tập được 127 hài cốt liệt sĩ. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.