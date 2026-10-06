Quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại xã biên giới tỉnh Gia Lai

Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại làng Bi, thuộc xã biên giới Ia Dom

Trước đó, ông Siu Bích (74 tuổi), trú tại làng Bi, trong quá trình làm vườn phát hiện nhiều nấm mộ đất nghi là mộ bộ đội. Ông đã báo cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Dom và Đội K52 đến kiểm tra, khảo sát.

Qua khảo sát, lực lượng chức năng xác định nguồn tin có cơ sở và tổ chức tìm kiếm, quy tập trong ngày 5.10.

Theo đó, trưa ngày 5.10 hài cốt thứ nhất được quy tập, gồm xương cẳng tay và một số xương vụn, đang trong giai đoạn phân hủy mạnh. Di vật kèm theo có mảnh tăng, một mảnh bia kim loại khắc chữ “Nguyễn”, “Hy Sinh” và một số chữ, ký hiệu khác nhưng bị rỉ sắt nên không nhìn rõ. Lực lượng chức năng đã lấy một mẫu xương để phục vụ công tác xác định danh tính.

Lực lượng chức năng đã lấy mẫu sinh phẩm của cả 2 hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính

Hài cốt thứ hai được quy tập chiều cùng ngày, gồm răng, xương cẳng tay, xương cẳng chân và nhiều xương vụn. Di vật tìm thấy gồm mảnh tăng và cúc áo bộ đội. Lực lượng chức năng đã lấy 5 chiếc răng làm mẫu sinh phẩm.

Hai hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại hai vị trí cách nhau khoảng 12m trong khu vực làng Bi, xã Ia Dom.

Hiện danh tính cả 2 hài cốt liệt sĩ chưa được xác định. Lực lượng chức năng đã lấy mẫu sinh phẩm của cả 2 hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính.