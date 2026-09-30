Quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại Tuyên Quang

Thân nhân liệt sĩ nghẹn ngào bên kỷ vật của người thân.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chính quyền địa phương cùng thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Hai hài cốt được quy tập là Thượng úy Nguyễn Thanh Lâm, Đại đội phó Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 149, Sư đoàn 356 và Hạ sĩ Trần Hữu Việt, Tiểu đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 149, Sư đoàn 356.

Cất bốc, quy tập hài cốt của các liệt sĩ.

Liệt sĩ Nguyễn Thanh Lâm nhập ngũ tháng 4/1974, hy sinh ngày 15/1/1985, quê tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ Tĩnh, nay thuộc xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An.

Liệt sĩ Trần Hữu Việt nhập ngũ tháng 3/1983, hy sinh ngày 15/1/1984, quê tại phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu thập nhiều kỷ vật gắn với các liệt sĩ. Những hiện vật được trao lại cho thân nhân trong không khí xúc động, là những dấu tích quý giá giúp gia đình thêm một lần được kết nối với người thân đã hy sinh.

Lực lượng chức năng thực hiện đầy đủ các thủ tục cất bốc, quy tập theo nghi lễ của Quân đội và phong tục truyền thống, thể hiện sự trân trọng, biết ơn đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.

Trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đến nay lực lượng chức năng đã tìm kiếm, xác định chính xác danh tính 4 hài cốt liệt sĩ tại xã Bạch Đích và xã Thanh Thủy.

Việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình mà còn góp phần làm sáng tỏ thông tin về những người đã hy sinh trong các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.